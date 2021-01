Luego de darse a conocer el bombazo de este año en la NBA con la llegada de James Harden al los Nets de Brooklyn, fue severamente criticado por los aficionados.

Sin embargo, una de las opiniones más duras fue la de la leyenda estadounidense Shaquille O’Neal, quien lo señaló no haber hecho nada para hacer de Houston una franquicia ganadora.

“Dices que diste todo y yo te digo que no. Yo solía ser como James. Solía llegar y quejarme que nadie hizo nada. Mi papá, que en paz descanse, me dijo: ‘¿Y tú que carajo hiciste?'”, dijo.

Tras unos días de revelarse el traspaso, Harden dio sus primeras palabras como jugador de los Nets, asegurando que pasó por altibajos en los Rockets y no fue su intención ofender al equipo cuando dijo que quería ganar un título.

“Estuve ahí por mucho tiempo. Pasé por todos los altibajos. Y no fui irrespetuoso con nadie, tuve mejores y peores momentos en Houston. Mi último comentario, de que el equipo no era lo suficientemente bueno para ganar un título, no lo hice con la intención de ofender sino que era mi deseo el conseguirlo a estas alturas de mi carrera”, comentó.

En cuanto a las palaras de Shaq, no le quiso responder directamente pero reiteró su interés en ganar un título en su carrera y vio en Brooklyn una oportunidad inmejorable.

“Lo lamento porque no soy el tipo de persona que necesita la atención. El objetivo final era llegar a algún lugar donde pudiera competir, y aquí estoy en Brooklyn”, comentó.