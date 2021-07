Johansen Álvarez, sobrino de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tuvo el fin de semana su segunda pelea como boxeador profesional en contra de Owen Rodríguez, a quien venció por la vía rápida.

Sin embargo, desde la esquina de su rival, fue cuestionado donde hablaron sobre el parentesco del púgil tapatío, y no sobre sus capacidades arriba del cuadrilátero.

Esto luego de que Johan acabara con el combate apenas en el primer asalto y demostrando u estilo similar al de tu tío con golpes al cuerpo y potencia en los impactos, pero las críticas no se hicieron esperar.

No obstante el joven boxeador no se quedó callado y aseguró que su apellido no tiene nada que ver, al no ser ‘Canelo’ quien suba a dar los golpes, ni afrontar las peleas.

“El apellido lo tengo, pero no se sube a pelear por mí. Saúl es mi tío, pero él no se sube a aventar golpes por mí, yo soy el que se mata, me preparo y me disciplino. Las peleas van a ir hablando por sí solas. Demostré que no solo es un apellido, peleé con el corazón”, dijo.

Las similitudes en el estilo son innegables, pues además es alumno de José ‘Chepo’ Reynoso, descubridor del ‘Canelo’ y papá de Eddy Reynoso, entrenador del multicampeón mexicano.