Eddy Reynoso anunció tres peleas para Saúl ‘Canelo’ Álvarez en este 2021. El hombre que lidera el ‘Canelo Team’, y que advirtió a Gennady Golovkin de tener pocas posibilidades de enfrentar a su púgil si no es en las 168 libras, confirmó a los dos siguientes rivales del tapatío.

El primero en la lista es Avni Yildirim (21-0-2, 12KO’s), en la defensa obligatoria de los cinturones de campeón de peso supermedio. La contienda se llevará a cabo en México, siempre y cuando la emergencia sanitaria así lo permita, y marcará el regreso de ‘Canelo’ ante sus aficionados luego de una década. La sede no está confirmada.

“Queremos que, cuando se retire ‘Canelo’, sea considerado como el mejor peleador de México”, dijo Reynoso, en entrevista con el portal ‘En el Ring’. El objetivo del ‘Canelo Team’ es mantener al mexicano en la cima del ranking y conquistar las cuatro coronas en las 168 libras.

WBA awards @Canelo as Boxer of the Year

Link 📰: https://t.co/QXAk9XQTre pic.twitter.com/svf0CIh8li

— WBA Boxing (@WBABoxing) January 10, 2021