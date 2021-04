En una entrevista con Graham Bensinger, Saúl Álvarez reveló que secuestraron a uno de sus hermanos pocos días antes de que enfrentara a Rocky Fielding el 15 de diciembre de 2018.

Durante tres días, el ‘Canelo’ estuvo negociando con los delincuentes para que liberaran a su hermano y pocos días después peleó, como si nada hubiera pasado, en el Madison Square Garden de Nueva York.

El campeón del CMB, AMB y The Ring Magazine en la categoría de los supermedianos dijo que decidió irse a vivir a los Estados Unidos porque hay mucha inseguridad en México.

El boxeador, que es considerado como el mejor libra por libra, interpuso la denuncia correspondiente, pero las autoridades no le quisieron ayudar, por lo que empezó a dudar de los mismos policías.

Le gustaría llevarse a toda su familia al país del norte; sin embargo, sabe que eso es prácticamente imposible, pues cada uno de sus integrantes tendría que iniciar una nueva vida.

“Les dije que mi hermano estaba secuestrado y me contestaron que me había vuelto loco… ahí lo pensé”.

Saúl Álvarez se contagió de coronavirus semanas antes de que enfrentara a Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

El pugilista mexicano estuvo encerrado en su casa durante dos semanas, pero siguió realizando algunos ejercicios para no perder su condición física, pues afortunadamente no sintió ningún malestar.

“Perdí el sentido del olfato y del gusto. Me hice la prueba y tuve que estar 15 días en aislamiento. No se lo dije a nadie porque realmente no sentía nada. No tenía otros síntomas”.