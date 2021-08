A sus 31 años, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido en uno de los boxeadores más representativos de México, actualmente posee tres títulos de peso supermediano, el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el de la Organización Mundial de Boxeo (AMB).

El próximo 6 de noviembre peleará contra Caleb Plant para buscar arrebatarle el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de esta forma consolidarse como el campeón absoluto de la categoría.

Pero el mexicano no se detendrá ahí, ya que tiene planeado seguir compitiendo de forma profesional por un largo tiempo para luego retirarse en condiciones óptimas.

“Creo que me quedan unos siete años hasta que me jubile”, confesó Álvarez a DAZN Boxing. “Estoy escuchando a mi cuerpo y cuando me dice que deje de hacerlo, lo dejo”, añadió.