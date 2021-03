Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya se encuentra entrenando para su próximo compromiso en contra del británico Billy Joe Saunders, para pelear por la unificación de los títulos del AMB, CMB, OMB y The Ring Magazine de los Supermedianos.

No obstante ya también tendría entre sus planes a futuro para septiembre pelear frente a Caleb Plant, campeón del mundo de la FIB y así hacerse con todos los cetros de la categoría.

Sin embargo, el Consejo Mundial de Boxeo, podría tener otros planes para el boxeador mexicano, o al menos así lo dio a entender en sus redes sociales con una encuesta a los fanáticos del deporte de los puños.

En la imagen se pueden ver peleas muy esperadas como Spence Jr. vs Crawford, Haney vs Teófimo López, Gallo Estrada vs Sor Rungvis 3, Taylor vs McCaskill 2, así como ‘Canelo’ vs David Benavidez.

Aunque el combate luce como uno de los más atractivos de entre las propuestas, luce complicado verlo ante la negativa del púgil tapatío en enfrentarse en contra de mexicanos, para sólo medirse a extranjeros.