El regreso de Floyd Mayweather Jr a los cuadriláteros después de dos años de ausencia no dejo nada satisfechos las fanáticos, luego de ocho asaltos para reírse, el pasado domingo en Miami, Florida.

‘The Money’ no pudo noquear al youtuber Logan Paul, en una de las peleas que más expectativas había causado en las últimas semanas, al tratarse del regreso del invicto 50-0.

A pesar de las críticas en redes sociales Mayweather se tomó con humor la velada y aseguró que sólo venía a divertirse, a pesar de toda la tensión previa, en la que incluso hubo golpes.

El púgil de 44 años señaló haberse visto sorprendido por el nivel de Logan, quien demostró ser un rival interesante, además de que su peso y tamaño le dieron ciertas ventajas.

“No tengo más 21 años, solo vine a divertirme. Es un peleador que compite, me ha sorprendido esta noche. Contra los pesos completos tendrá complicaciones, pero solo quiero agradecer a todos los presentes, de verdad me la he pasado muy bien”, comentó.