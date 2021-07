Previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, la Selección Mexicana fue objeto de polémica, luego de haber sido sorprendidos en una fiesta de despedida, previo a su viaje a Europa, con varias mujeres invitadas.

Sin embargo, a poco más de tres años de lo ocurrido, una de las invitadas fue entrevistada por el podcast Muy fuera de lugar, donde revelaron algunos detalles sobre lo ocurrido aquella noche en la casa de Las Lomas.

La chica de nombre Mackiie, señaló que al lugar acudieron más de 40 mujeres, de las cuales aseguró ninguna de ellas eran damas de compañía o escorts, como se había dicho en su momento.

“Esto nunca lo he dicho, la gente cree que nos contrataron, que nos dedicamos a eso, yo entré y vi a chavas tal cual como yo, en modo fan, las 30 ó 40 que estábamos era en modo fan, nunca vi a alguien que le pagaron, todas fueron chavas que dijeron ‘escríbanles y que vengan a la fiesta'”, comentó.

Mackiie fue de las acusadas por haber difundido la reunión del Tri en una casa ubicada en Las Lomas, comentó sentirle tranquila, pese ha haber sido señalada por quemar a los jugadores.

La chica comentó que recibió muchas ofertas de varios medios de comunicación para que les diera más detalles, incluso estaban dispuestos a pagarles un millón de pesos, pero ellos escribirían la nota.

Ante esto Mackiie, prefirió rechazar los ofrecimientos económicos: “Era lo que el medio quisiera, por más dinero que fuera me ganó la ética, ellos iban a decir lo que quisieran. Me quedo lo que viví, que no quemé a nadie”, dijo.

Aunque ya no quiso dar más detalles sobre lo que pasó esa noche con los futbolistas, sí aseguró que en la fiesta hubo más que alcohol, señalando la presencia de drogas en el lugar.