Miguel Herrera reveló nuevos secretos sobre su salida del América a fines de 2020. El ‘Piojo’ pasó por las cámaras de Heraldo Televisión para una entrevista exclusiva con Adela Micha donde brindó detalles del día en que fue despedido del club azulcrema, a la vez que habló sobre las razones de su salida.

La salida de Herrera de la dirección técnica del América sembró mucha polémica a fines de diciembre de 2020. La decisión de la directiva fue prescindir de sus servicios, luego de perder en las semifinales de la Concacaf Liga de Campeones ante Los Angeles FC, en medio también de un escándalo por una pelea que mantuvo con un auxiliar del equipo de la MLS.

Luego de esto, el ‘Piojo’ daba por hecha su continuidad y asegura que hasta con el presidente Santiago Baños había quedado en tener una última conversación para terminar de definir los nuevos fichajes. Sin embargo, todo cambió a último momento y revela cómo fue despedido.

Me dejaron. Son decisiones que se toman (…) Yo seguí en el equipo hasta el domingo en la tarde, regresando del torneo de Estados Unidos que perdimos en la semifinal y Santiago (Baños) me dijo ‘mañana nos vemos para terminar de definir los refuerzos’ que teníamos planeados, prácticamente amarrados para el próximo torneo. Al día siguiente, de repente en un zoom (por la pandemia), el que decidió la salida fue el jefe de Santiago (Joaquín Balcárcel) y el de todos, y me dijo ‘hasta aquí, muchas gracias’.

Ante la explicación, Adela Micha le preguntó por las razones de su salida, pero Herrera todavía no le encuentra explicaciones a su salida. “Le dije que no estaba para nada de acuerdo con la toma de decisión. No me explico porqué, fue una decisión de él”, asegura.

Si fuera por mi carácter y temperamento, pues no me contratarían, porque por eso es lo que estoy haciendo siempre. La verdad es que no creo. No creo haber hecho algo malo en el torneo, hubo un momento de bronca en el que me metí a separar, me llevé a mis jugadores, tuve una discusión con el auxiliar del técnico de ellos (LAFC), pero discusión de ahí, de hablar. Después nos fuimos por el mismo pasillo, cada quien su rollo. Por eso digo que son decisiones que toma la gente.

El entrenador de 53 años, ex de la Selección Mexicana, se mostró conforme pese a la abrupta salida de las ‘Águilas’ y se remite en que “los resultados están ahí”. En su segunda etapa al frente del club desde mayo de 2017 hasta diciembre de 2020, logró tres títulos locales (Liga MX 2018, Copa MX 2019 y el Campeón de Campeones 2019).

¿Qué opina de Santiago Solari?

Respecto a Santiago Solari, su reemplazo en América, Herrera mostró respeto y elogió el trabajo que está realizando en este torneo, aunque reconoció que no lo conoce demasiado.

“No lo conozco (a Solari), ha trabajado muy poco, estuvo en el Real Madrid muy poco tiempo y más bien trabajó en las fuerzas básicas del Real Madrid. Ahora, está dando resultados, está sacando al equipo”, afirmó.