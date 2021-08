La relación entre la leyenda del box mexicano Julio César Chávez con sus hijos es mala, y de la boca de Julio nos pudimos enterar que esta completamente rota. Esa es la versión del pugilista quien reveló que sus dos hijos, Julio César Chávez Jr y Omar Chávez no le dirigen la palabra.

De acuerdo con Julio César Chávez (padre) la razón que molestó a sus dos hijos que también son boxeadores, es que Chávez subió al ring al Canelo Álvarez el día de su pelea homenaje ante el hijo de Héctor ´Macho´Camacho, Héctor Camacho junior, el pasado 19 de julio en el Estadio Jalisco.

Ninguno de los dos hijos del boxeador se había pronunciado ante lo que su padre había comentado, pero Omar Chávez ya lo hizo y al parecer el enojo, por lo menos de él, no es por lo que su padre habría comentado.

Una cosa sí dejó en claro el hijo de la leyenda mexicana del box, “no fue por culpa del Canelo Álvarez” reveló Omar Chávez.

Tras los rumores sobre el disgusto y la razón de uno de los hijos de Julio, Omar Chávez acusó a la empresa del Gran Campeón Mexicano por no haberle pagado lo acordado por la pelea que tuvo contra el hermano del Canelo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Omar Chávez dio a conocer un par de fotografías con un texto donde dijo cuales fueron los motivos por los que se disgustó con su padre. También señaló que la empresa de Julio César no le realizó el pago total por su pelea que sostuvo con Ramón “Inocente” Álvarez, motivo por el cual le dejó de hablar a su padre.

“Es verdad que no soy fan del Canelo, pero sé reconocer como caballero el deportista que es. Hasta me enorgullece que ponga el nombre de mi país en alto como lo hizo mi padre. Yo no estoy molesto con mi papá por subirlo al ring. Él puede ser amigo de quien sea, si hay molestia con mi papa es por otras cosas. Más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exihibición de box”. Se puede leer en la publicación de Omar Chávez.