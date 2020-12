Javier Chicharito Hernández ha tenido un 2020 muy malo luego de su llegada a la MLS para jugar en Los Angeles Galaxy. En lo deportivo, las lesiones fueron un martirio y, en lo personal, crecen los rumores de separación de su pareja Sarah Kohan.

La vida personal de Chicharito ha tomado gran dimensión en el último tiempo por los rumores de separación y supuesta infidelidad por parte de Kohan. Si bien ella lo ha negado en un principio, al parecer ahora las cosas han cambiado y decidió dar pistas al respecto.

Durante la Navidad, Sarah Kohan compartió fotos junto a sus hijos, pero en ninguna de ellas aparece Chicharito, lo que da a entender que estarían separados. “Feliz Navidad de mi parte y de mi pequeña familia”, escribió en una publicación de Instagram.

Pero en las últimas horas hizo pública una frase proveniente de una página de Instagram, la cual compartió en sus historias. “La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir”, dice la misma.

Esto daría a entender que Kohan y Hernández están separados, lo que alimenta aún más los rumores de supuesta infidelidad por parte de la modelo australiana.

¿Sarah Kohan le fue infiel a Chicharito con Diego Dreyfus?

En redes sociales, son innumerables las publicaciones que dan cuenta de los rumores de infidelidad que involucran a Kohan con Diego Dreyfus, coach de vida y amigo personal de Chicharito Hernández.

Unas declaraciones polémicas de Dreyfus en su podcast Put# el que no oiga dan cuenta del amor que tendría con Kohan. “ntonces ya, solo me quedo con esta historia y cierro los ojos, y me imagino: toco la puerta, me abres y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos”, dijo.

La modelo negó cualquier versión de infidelidad y separación con Hernández, pero al parecer con las publicaciones en Instagram, algo de certeza habría sobre el desamor con el jugador.