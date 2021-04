Los Tampa Bay Buccaneers les han renovado lo contratos a las mayoría de los jugadores con los que ganaron el Super Bow LV en la temporada pasada de la NFL.

Este miércoles se supo que Antonio Brown logró llegar a un acuerdo con la directiva del equipo de Bruce Arians.

Tom Pelissero reveló que el jugador que se desempeña como ala abierta ganará hasta 6.25 millones de dólares, aunque su contrato garantiza 3.1 millones de billetes verdes.

El reportero de NFL Network informó por medio de sus redes sociales que el siete veces elegido al Pro Bowl recibirá un bono de 2 millones de dólares solo por firmar su nuevo contrato con el equipo de Florida.

