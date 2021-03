De cara al partido de vuelta por los octavos de final de Champions League entre PSG y Barcelona, ‘L’Equipe’ revela que Neymar le llamó a Messi

El futbolista del PSG, Neymar, se habría comunicado con el astro del Barcelona, Lionel Messi, para convencerlo de que abandone el club culé y acepte jugar en el conjunto parisino la próxima temporada.

De acuerdo al diario francés ‘L’Equipe’, la estrella brasileña llamó a La ‘Pulga’ antes de que Joan Laporta hubiera sido nombrado nuevo presidente del Barcelona y le insistió que aceptara la propuesta del PSG para volver a jugar juntos.

“Tienes que venir, Leo”, le habría dicho Neymar a Messi. Cabe recordar que el brasileño manifestó públicamente hace unos meses su deseo de volver a compartir vestuario con el argentino.

“Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo”, señaló Neymar después de un partido de Champions League.

Por su parte, Messi expresó en 2019 al sitio ‘Sport’ su deseo de jugar con Neymar y lamentó que la directiva que dirigía al club en ese entonces no hubiera hecho posible su regreso a la institución.

“La verdad es que sí, me hubiese encantado que viniera Neymar. Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva, pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidad de conseguir los resultados que todos queremos. Como algo deportivo, me hubiese encantado que volviera”, indicó.

Lionel Messi y el resto de sus compañeros del Barcelona se enfrentarán mañana al PSG, que no contará con Neymar, por la Champions League e intentarán conseguir una remontada histórica en el Parque de los Príncipes.