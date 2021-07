La tregua duró poco entre Oscar de la Hoya y Saúl Álvarez. La rompió el promotor días después de enviarle una felicitación por su cumpleaños 31 al mexicano, que se mentiene a la espera de concretar su pelea contra Caleb Plant. Fue en redes sociales donde el Golden Boy volvió a la carga contra su ex representado.

Ya pasaron más de ocho meses desde que el Canelo se desvinculó de Golden Boy Promotions, empresa de De la Hoya que se encargaba de pactar peleas para el pugilista y de la logística que necesitara su carrera, pero ante la pandemia y una inactividad que tenía desesperado al boxeador, decidió iniciar una demanda legal contra dicho ente.

Parecía que ya todo estaba olvidado sobre ese pleito, aunque el estadounidense había arremetido contra el mexicano en distintas ocasiones y por varios motivos, siempre desacreditándolo como peleador y criticando su carrera.

Después hubo una pausa y hasta una felicitación el pasado domingo 18 de julio por el cumpleaños del Canelo. Cortó, pero al final una felicitación que parecía dar tregua entre la guerra. No fue así. Poco menos de 48 horas después, el promotor volvió a la carga y llamó “malagradecido” a Saúl Álvarez.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el ex apoderado del Canelo le dejó un mensaje en el que arremete también contra Eddie Hearn, presidente de Matchroom Boxing, nueva promotora del mexicano.

En dicho escrito, De la Hoya hace referencia a una entrevista que le hicieron a Hearn hace tres años, cuando aún no representaba al tapatío.

Canelo Álvarez will always be known as a cheater (Canelo Álvarez siempre será conocido como un tramposo)”, refiere el titular de dicha entrevista.