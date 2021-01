La llegada de Santiago Solari a la dirección técnica del equipo le cambió el chip a los jugadores del América de cara al Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Excepto a uno. Roger Martínez reportará hasta este lunes después de pedir un permiso especial y con la duda en la cabeza sobre lo que pasará con él.

Cada vez hay menos opciones para el colombiano. Ahora se cerraron más puertas y el jugador corre un grave peligro de quedarse sin jugar al menos los próximos seis meses, pues en América piensan incluso no registrarlo por una determinante razón.

En la cúpula americanista se vieron sorprendidos con la recuperación que ha tenido Nicolás Castillo, quien se operó a fin de año y su forma física va tomando camino a volver pronto al terreno de juego.

Último entrenamiento de la semana desde el Nido Águila 🦅#SOMOSAMÉRICA🔹🔶🔹 pic.twitter.com/k8oGbjdz1J — Club América (@ClubAmerica) January 3, 2021

Lo anterior atrae un problema para Roger Martínez, que puede incluso no ser registrado para el próximo torneo y quedar en el aire, esto debido a que las Águilas tendrán ocupadas las plazas de extranjero que le permite la Liga MX, ya que el posible regreso de Nico y la reciente incorporación de Pedro Aquino dejan sin lugar al colombiano.

Relación fracturada

No es un secreto que la presencia de Roger en el equipo no tiene contentos a los directivos. Incluso, antes que Miguel Herrera se fuera, dijo que el futbolista ya no tenía ganas de jugar, esto ante su participación poco sobresaliente en los últimos duelos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Por ello el plan de la directiva es colocar a Martínez en algún club para poder darle a l jugador la oportunidad de jugar, sin embargo, todo apunta a que el cafetalero se quedará sin jugar, pues no hay ofertas por él y el cierre de registros expirará pronto. Roger Martínez está a contrarreloj.