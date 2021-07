Cancún, 30 de julio.- El clavadista yucateco Rommel Pacheco Marrufo confirmó que está ansioso por entrar a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, que marcará su despedida a una fructífera trayectoria deportiva y por eso lo desea disfrutar al máximo, sin caer en ningún tipo de presión.

En un mensaje que envió a través de su cuenta oficial de Twitter, el diputado federal electo por Yucatán, dijo que siente feliz de estar una vez más en el máximo evento deportivo del mundo, y se siente tranquilo y agradecido.

Con voz pausada, y desde la intimidad de su habitación en la Villa Olímpica, recordó que toda su vida ha disfrutado con pasión los clavados, y esta vez “volveré con orgullo, a representar a mi país en esta que serán mis últimas competencias”.

Rommel admitió que muchos esperan que obtenga una medalla, lo cual nadie lo puede garantizar, aunque sí que dará su máximo esfuerzo.

“Voy a darlo todo para poder pelear, para tratar de ver la bandera de México en el podio y si por algo Dios no me lo concede, me voy feliz y satisfecho porque no habido un solo día que le haya puesto el máximo a cada entrenamiento”, recalcó el yucateco, quien competirá este dos de agosto a la una de la madrugada, tiempo de la Ciudad de México.