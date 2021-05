Billy Joe Saunders supo tener sus buenos momentos en la pelea del pasado sábado ante Saúl Canelo Álvarez y, para algunos expertos, estaba adelante en los puntos. Sin embargo, en el octavo asalto, apareció un tremendo uppercut del mexicano para cambiar la historia, provocarle fracturas en la zona de su ojo derecho, y así, lograr el nocaut técnico luego de que el británico no salió al noveno round.

Saunders sufrió las secuelas del duro golpe del Canelo, ya que fue trasladado a un hospital cercano al AT&T Stadium para que le realicen estudios, que confirmaron fracturas en el hueso orbital de su ojo derecho.

Luego, en conferencia de prensa, Eddie Hearn, promotor de MatchRoom Boxing, aseguró que Billy Joe Saunders debía pasar por un largo proceso de recuperación antes de volver al ring. También se especuló como una posibilidad de que anuncie un posible retiro, algo que se descartó rápidamente.

Al final, en las últimas horas, apareció el propio Saunders para hablar sobre la pelea y dar sus primeras sensaciones tras su primera derrota profesional ante Álvarez. “Uno gana y pierde algo. No me sentí fuera de mi liga, pero fui atrapado con un buen tiro y no pude ver”, dijo en redes sociales.

Respecto a un posible retiro, el británico lo desmintió con una frase en donde asegura que volverá al ring luego de que supere la rehabilitación. “Gracias a todos los que miraron la pelea. Volveré pronto. Dios los bendiga a todos”, dijo.

La recuperación de Billy Joe Saunders seguramente le demande unos cuantos meses, aunque ya se especula con que pueda retornar para fines de este año o principios de 2022.

Saunders perdió el título de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, del cual era dueño antes de su pelea ante Saúl Álvarez.