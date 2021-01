Eduardo ‘Chofis’ López quedó relegado del plantel de Chivas, después de darse a conocer un caso de indisciplina con otros de sus excompañeros. Sucedió a finales del 2020 y, desde entonces, el volante dejó de entrenarse con el Rebaño y de volver a tener actividad en la Liga MX.

En los meses recientes, López tuvo contacto con equipos de la Major League Soccer (MLS) para continuar su carrera en Estados Unidos. Ninguno, por ahora, pudo firmarlo, pero el mexicano no descarta una sorpresa para los próximos días. Además, antes de irse definitivamente de México, lanzó un par de municiones contra su ex equipo.

“Tengo un reto conmigo, no con nadie más. Sí quedé a deber, pero hay que ver a jugadores que han pasado y que siguen. Más allá de eso, he hecho más que varios que han estado y están en Chivas, y de eso no se habla. Tengo campeonatos, goles, asistencias”, dijo, en entrevista con W Deportes.

Matías Almeyda lo llamó. ¿Firmará con el San José Earthquakes?

‘Chofis’ recibió el llamado de Matías Almeyda, a quien tuvo como técnico en Chivas y quien hoy dirige al San José Earthquakes. Después de una charla de varios minutos, el futbolista confesó que guarda una amistad con el argentino y no descartó un posible reencuentro con él en la MLS.

“Me habló y me regañó primero. Le dije cómo pasó todo y ya después se darán detalles de cómo fueron las cosas. Pero he hablado muy seguido, me mensajeo con él y es como un amigo para mí. Tengo dos o tres meses entrenando sin equipo. Pero en un par de días van a ver lo que se va a venir”, concluyó.