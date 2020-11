Paul Aguilar sabe que ya no tiene cabida en el América, y no es que se haya peleado con alguien, simplemente es que los años no perdonan y ya no es considerado titular.

Su contrato con las Águilas termina este torneo y al finalizar quedará libre, pero no quiere despedirse aún, porque desea regresar a donde todo comenzó y jugar, por lo menos, seis meses más en Pachuca.

Las relaciones con Jesús Martínez son buenas, así que no habrá problemas, además de que a los Tuzos les encanta hacer homenajes en vida.

Todo cuadra para que la situación se dé como desea el histórico lateral derecho de las Águilas.

