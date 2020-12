El boxeador británico, Joe Joycer, aprovechó la época navideña y las redes sociales para burlarse del púgil mexicano, Andy Ruiz.

En una imagen se puede observar a otros boxeadores de peso pesado como Anthony Joshua o Tyson Fury; sin embargo, el mexicano aparece en el sillón con la forma de un pavo.

Junto a la imagen, Joycer publicó el mensaje “Querido Santa, este año me he portado muy bien”.

Joycer actualmente ostenta los títulos británicos, de la Commonwealth, europeos, de plata del CMB y de la OMB de peso pesado internacional desde noviembre de 2020, en 2016 fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río.

Fuente: Informador

Dear Santa

I’ve been a very good boy this year…#THEJUGGERNAUT 👊🏾 pic.twitter.com/isibqQZHB0

— Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) December 8, 2020