Cancún, 5 de mayo.- El representativo de la Zona Centro del país, demostró su hegemonía al coronarse, por sexta ocasión consecutiva, en el LX Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa” celebrado en el Caribe Mexicano.

De esta manera, el equipo sigue liderando el golf infantil-juvenil de nuestro país.

“Tenemos que estar satisfechos y orgullosos de su actuación, pero sobre todo quiero recalcar el gran compañerismo que ha existido en estos días entre las diversas zonas y los dirigentes de todo el país. Lorena Ochoa debe estar muy satisfecha y muy orgullosa de que el máximo torneo infantil-juvenil de la FMG lleve su nombre”, afirmó Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

A su vez, Jorge Cárdenas, el presidente de la Zona Centro, resaltó que el Interzonas es un semillero de talento golfístico.

“Nos sentimos muy emocionados por haber obtenido el triunfo en este torneo Interzonas, al ser el torneo infantil-juvenil más importante que se juega en toda la República Mexicana y de donde han salido grandes campeones, como: Lorena Ochoa, María Fassi, Gabi López, Abraham Ancer, Carlos Ortiz. Estamos viendo una serie de niños que vienen con una capacidad para jugar golf que, nos van a dar sorpresas a nivel internacional próximamente”, destacó el dirigente.

De acuerdo con información que se proporcionó, en este torneo, realizado del 1 al 4 de mayo, compitieron 371 golfistas procedentes de las siete zonas en las que se divide el golf nacional, desde la zona sede, la Asociación de Clubes de Golf del Sureste, hasta la Asociación de Golf del Sur, la Asociación de Golf del Valle de México, Asociación de Golf Zona Pacífico, Golf Amateur Occidente y Golf Zona Centro.

Los equipos se formaron a partir del ranking de cada gira regional: las cuatro mejores jugadoras y los cinco mejores golfistas, de cada categoría (desde la de siete años y menores, hasta la de 18 y menores).

Todos estos pequeños campeones se distribuyeron en los tres campos sedes: Cancún Country Club “El Tinto”, Gran Coyote Golf Riviera Maya y el Hard Rock Golf Club Riviera Maya.

En total, se jugaron seis categorías femeniles y seis varoniles, de las cuales, Zona Centro obtuvo seis primeros lugares, tres sub lideratos, dos terceros sitios y un cuarto puesto.

Con estos resultados lograron levantar la copa femenil, la varonil y la tan anhelada Copa Challenge.

Los organizadores subrayaron que todas las personas presentes en el torneo, desde jugadores, familias, directivos y staff- presentaron sus pruebas Covid-19 con resultado negativo, para poder ingresar a los campos.

Esta fue una de las medidas sanitarias en beneficio de la seguridad de los asistentes, lo que resultó un éxito, tras obtener saldo blanco luego de cuatro torneos de la gira del Comité Nacional Infantil-Juvenil (CNIJ), el Campeonato Nacional-Edición Internacional y este Interzonas.

Así, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, estados que conforman la Zona Centro, se quedan un año más con la Copa Challenge.

Por otra parte, los ganadores de las categorías 18 años y menores varonil, tendrán la posibilidad de participar en un evento clasificatorio para el US Amateur México, mientras que, las ganadoras de la categoría 18 y menores femenil podrán competir en un evento clasificatorio para el US Women´s Amateur, US Girl’s o US Women’s Four Ball.

Cabe mencionar que, en los cinco torneos de convocatoria nacional previos a este campeonato se repartieron 150 pases a contiendas internacionales. (Infoqroo)