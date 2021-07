Se dieron a conocer a los equipos de la Liga MX y de la MLS que competirán en la Leagues Cup que se celebrará en Estados Unidos del 10 de agosto al 22 de septiembre.

Luego de que no se pudiera llevar a cabo el torneo en el 2020 a raíz de la pandemia por covid-19, será este 2021 cuando se realice la segunda edición de este certamen.

A diferencia de la primera edición, el único equipo de la Liga MX que repetirá su participación son los Tigres. El cuadro felino cayó en la gran final ante Cruz Azul, el resto de los equipos que integran la competencia fueron invitados por la organización.

Junto a Tigres, participará Santos, León y Pumas, estos equipos son los cuatro mejor ubicados en la tabla durante la temporada 2020-2021, sin tomar en cuenta a los equipos clasificados a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, la participación del club Esmeralda depende del Campeón de Campeones, en caso de que ganen el partido ante Cruz Azul el próximo 18 de julio, sería Chivas quien reemplazaría a La Fiera la Leagues Cup. En tanto que León disputaría el Campeones Cup contra Columbus Crew (campeón de MLS).

En representación de la MLS jugarán Orlando City SC, Seattle Sounders, New York City FC y Sporting Kansas City, donde milita Alan Pulido.

De igual misma manera se seleccionó a los dos mejores equipos de cada conferencia según la posición en la temporada regular del torneo estadunidense.

The 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ #LeaguesCup will bring the best of @MLS and @LigaBBVAMX together in a winner-takes-all continental competition! 🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/jK0RkRf7MS

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 7, 2021