Hace casi un año cuando se canceló el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX a causa de la pandemia del virus Covid-19, los jugadores encontraron otras actividades para pasar el tiempo, como los videojuegos.

Uno de ellos fue el portero del América, Guillermo Ochoa, quien durante una transmisión de streaming en Twitch en compañía de otros streamers como El Ded, mientras jugaban Call Of Duty Warzone, dio algunas declaraciones.

La más polémica y que llamó la atención fue sobre las constantes comparaciones que le hacen con el youtuber Luisito Comunica, sólo por tener un corte de cabello muy similar.

El guardameta se burlo del originario de Puebla por su delgado físico, así como el bigote, causando burlas en redes sociales, mismas que causaron molestia a Luisito, quien se tomó a mal lo ocurrido.

“Ya voy para un año que estoy viviendo acá. Estando fuera todo el mundo me decía ‘Luisito Comunica’ y yo diciendo ‘¿y este wey quién es?’ Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo”, dijo Ochoa.