Una vez más el ataque de Los Angeles lució para reponerse de una desventaja. El poderío comandado por Anthony Davis y LeBron James comandaron la victoria de los Lakers que vencieron 112-95 a los New Orleans Pelicans para registrar un récord de 10-3, con una racha de cinco triunfos seguidos.

LeBron James tuvo 21 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes, mientras que Anthony Davis sumó 17 unidades contra su antiguo equipo.

Kentavious Caldwell-Pope encestó cuatro triples y registró 16 puntos, y Montrezl Harrell también tuvo 16 para los campeones reinantes de la NBA. Los Lakers siguen invictos en cinco encuentros contra los Pelicans desde el canje en julio de 2019 que envió a Davis a Los Ángeles y a tres titulares a Nueva Orleans.

Giannis Antetokonmpo se sobrepuso a su mala puntería desde la línea de castigo y los Bucks de Milwaukee derrotaron el viernes 112-109 a los Mavericks de Dallas.

Andre Drummond igualó la mejor cifra de su carrera con 33 puntos y 23 rebotes, mientras que Cedi Osman anotó 25 unidades, en el duelo que los Cavaliers de Cleveland ganaron el viernes 106-103 a los Knicks de Nueva York.

Jaylen Brown totalizó 21 puntos y ocho asistencias por los Celtics de Boston, que jugaron tras una pausa de una semana, relacionada con el coronavirus, y aplastaron el viernes 124-97 al Magic de Orlando.

