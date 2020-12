Jake Paul ya está subido a la montaña de la incredulidad y se pone a la altura de los más grandes boxeadores. Luego de su nocaut al exbasquetbolista Nate Robinson, el famoso youtuber va por más y hasta cree que puede ser el próximo Floyd Mayweather, según palabras propias.

La victoria de Paul sobre Robinson ha dado la vuelta al mundo por el nocaut que mandó a la lona a la exfigura de la NBA. A sus 23 años, este influencer va por más y hasta se pone a la altura de Mayweather, algo que ha desatado ciertas burlas.

“Mi objetivo profesional era hacer exactamente lo que hice. Tener una victoria innegable y robarme el show. Y demostrar al mundo del box, que ha dudado de mí durante los últimos seis meses, que soy un boxeador profesional y que estoy aquí para quedarme“, comentó en una reciente entrevista.

Su comparación con Money. “Cuando me pones esos guantes de 10 onzas, soy cruel, puedo batear. Soy un perro de verdad. Cuando estos luchadores de MMA entren al ring, se encontrarán con The Problem Child. Me conocerán a mí. Y estoy aquí para ganar millones de dólares y vender millones de pagos por visión y voy a ser una de las estrellas más grandes. Creo que podría ser el nuevo Floyd Mayweather“.

Para muchos, lo que ha hecho es un absurdo y, por tal, ha recibido algunas burlas en redes sociales, pero lo cierto es que el box cada vez está buscando de este tipo de fenómenos para popularizar aún más el deporte. ¿Funciona? Show no falta y Jake Paul se lo puede dar. En este sentido, ya palpita lo que podría ser su próximo evento.

Jake Paul va por Conor McGregor

Durante sus declaraciones, hizo mención a la MMA y a los luchadores, pero en realidad, Jake Paul se refería a uno de ellos, el dos veces campeón de la UFC, Conor McGregor, quien volverá al octógono el próximo 23 de enero de 2021, para pelear ante Dustin Poirier.

Sin embargo, Paul tiene serias intenciones de pelear ante McGregor, según informan algunos periodistas especializados. De hecho, desde el entorno del youtuber ya intentaron contactaron al del irlandés para saber si hay interés en un combate. ¿Se dará?