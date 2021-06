Julio César Chávez Jr. está a pocos días de volver a los cuadriláteros para enfrentar en un combate de exhibición al excampeón mundial de UFC, Anderson Silva. Sin embargo, el ‘Junior’ apunta a futuro y, dejando de lado a Saúl Canelo Álvarez, ahora apunta a una posible pelea con un famoso youtuber.

Tal parece que a Chávez Jr. lo inspiró la reciente pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul, que se realizó el domingo 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Y el mexicano ya lanzó el primer mensaje para buscar una posible pelea contra el hermano de Logan, Jake Paul.

En una charla para el podcast Real Talk with Kelsey and Rachel, Julio César Chávez Jr. aseguró que no tendría problemas en enfrentar a Jake Paul. “Hombre, cualquier día de la semana. No hay problema. Pelearía con él todos los días de la semana. No tengo ningún problema”, afirmó.

La aparición de los youtubers, más específicamente los casos de los hermanos Paul, en la escena boxística ha tenido más resistencia que apoyo, pese a las diversas veladas que se han realizado en el último tiempo. Para Chávez Jr., sus llegadas traen un beneficio.

“No me gusta, pero me gusta que aportan más dinero al boxeo, así que es mejor para los boxeadores. Si los youtubers quieren entrar en el boxeo necesitan entrenar duro, eso es todo”, opinó.

Al parecer, los planes de Julio César Chávez Jr. para el futuro podrían cambiar considerablemente con estas declaraciones. Es que en el último tiempo se ha mostrado muy firme en su idea de volver a pelear ante Saúl Álvarez. “Creo que tengo que superar a Silva, luego hacer una pelea más y estaré listo para Canelo“, aseguró en una pasada entrevista.

Ahora, su opinión en favor de los youtubers le podría abrir el camino para una futura pelea contra Jake Paul o el propio Logan, que viene de pelear con Mayweather. Por lo pronto, Chávez Jr. se prepara con entrenamientos diarios para la velada del próximo 19 de junio donde enfrentará a Anderson Silva, y donde su padre Julio César Chávez peleará por última vez ante Héctor Camacho Jr.