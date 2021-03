Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, no imagina que Carlos Vela pueda llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por el contrario, dice, le parece ilógico. Más aún cuando el delantero del LAFC, de la Major League Soccer, ha manifestado que no tiene la intención de vestir la camiseta del equipo nacional.

Martino descarta ser el jefe de Jaime Lozano, técnico de la Selección Preolímpica, y aclara que sólo intercambia opiniones sobre aspectos futbolísticos. No sobre el armado de una convocatoria. No obstante, el rosarino es creyente que, si un jugador no tiene la intención de ser seleccionado, su decisión involucra a todas las categorías.

“Yo no soy el jefe de Jaime ni mucho menos. Soy un colega de él. Lo que sí dije respecto a Carlos es que, cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas. No se puede con una sí y con otra no. Sería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la playera de la Selección Mexicana”, dice, en conferencia de prensa.

Por otro lado, en la previa del juego ante Costa Rica -el segundo de esta Fecha FIFA-, ‘El Tata’ descarta que algún futbolista mexicano tenga las puertas cerradas para ser considerado en sus convocatorias. Entre ellos, Javier Hernández, quien reapareció recientemente con Los Angeles Galaxy. “Los que sean seleccionables y estén habilitados, son jugadores a tener en cuenta”, agrega.

Tres bajas ante Costa Rica

Frente a los ticos, Martino no podrá contar con Henry Martín ni con Alan Pulido, al no recuperarse de molestias físicas. Tampoco con Néstor Araujo, quien tomó el vuelo de regreso a España por problemas musculares. Su única preocupación, sin embargo, radica en lo que pasó durante el último partido ante Gales, en el que “las circunstancias del partido alteraron nuestra forma de juego”.

“La selección mexicana cuando sale a competir tiene obligaciones siempre. En los próximos tres-cuatro meses, lo más preponderante que tenemos son los Juegos Olímpicos. Eso no nos quita responsabilidades para ganar la Copa Oro”, concluye.