A partir de estas actuaciones, se ganó las críticas por parte del gremio arbitral. Varios colegas lo han defenestrado. “Toda la carrera de Coltescu está llena de momentos oscuros. Puede que tenga talento, pero puede dedicarse a otra cosa, a la música o al baile. En el arbitraje debe ser imparcial”, supo decir Adrian Porumboiu, en declaraciones recogidas por el diario Marca.

“A un árbitro se le permiten errores humanos, pero hace años que no lo son. No hay partido en el que no interviene directamente en el resultado final”, agregó Porumboiu, exárbitro rumano.