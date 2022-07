“(Fracaso) es una palabra fuerte que no estoy dispuesta a pronunciar hoy, aunque tengamos uno por ciento de posibilidad; seré terca, porque las conozco y sé que saldremos a competir. Aquí me tendrán mañana dándoles la cara”, empezó diciendo Mónica Vergara a los medios, a la espera de su milagro, y aferrada a que la Selección Nacional Femenil no sucumbirá.