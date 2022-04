El Mundial de Qatar de 2022 será de suma importancia para muchos internacionales del Tricolor. Ya veteranos, hay un buen número de futbolistas que llegan a la cita superados los treinta años y que, en caso de llegar a la cita mundialista de 2026, no lo harían en el mejor momento de su carrera. Poco a poco se va produciendo un relevo generacional inevitable y esta podría ser su última gran oportunidad de brillar con el equipo nacional.

México consiguió a finales de marzo la confirmación para seguir su idilio con la Copa del Mundo. Quedó segundo en la clasificación CONCACAF, por detrás de Canadá, y el sorteo de la fase de grupos no fue todo lo generoso que podría haber sido. Se enfrentarán a Argentina, una de las grandes favoritas para salir vencedoras según las casas de apuestas deportivas; pero también deberán superar a huesos duros de roer como Polonia y Arabia Saudita.

El torneo puede ser la última gran competición de una de las leyendas del combinado nacional: Guillermo Ochoa. Aunque el arquero sigue en plena forma a sus 36 años, y lo demostró contra Honduras, su nivel competitivo ha dado pasos atrás en cuanto a clubes se refiere. Dejó Europa en 2019, cuando salió del Standard de Lieja, y actualmente defiende el arco del CF América.

Más adioses

Si el Memo Ochoa puede llegar al Mundial de 2026, más complicado es para otros pesos pesados de la selección. Por ejemplo, uno de los líderes de la zaga defensiva, como es Héctor Moreno, tiene 34 años. Ya, en el CF Monterrey, difícilmente aguante cuatro cursos más a primer nivel para convencer al seleccionador.

En un caso parecido están Héctor Herrera, con 31 años, y Raúl Jiménez, con 30. Ambos siguen en la élite del fútbol europeo. El primero siendo una pieza fundamental en los esquemas del Atlético de Madrid, mientras que el segundo sigue siendo la gran referencia del Wolverhampton inglés. ¿Seguirán liderando la medular y la delantera del combinado mexicano?

En la zaga defensiva, compañía de Héctor Moreno en muchas ocasiones, cabe comentar la situación de Néstor Araújo. Aunque dio el salto europeo hace pocos años, en 2018, ya tiene 30 años y es uno de los líderes del Celta de Vigo. En los últimos partidos no ha tenido un papel relevante con el seleccionador y es seria duda para entrar en la convocatoria para el Mundial.

El curioso caso del Chicharito

Es de especial mención el caso del Chicharito, que parece que se tendrá que despedir de la selección mientras el Tata Martino siga siendo seleccionador. A sus 33 años y en las filas de Los Ángeles Galaxy, desde 2019 que no entra en una convocatoria. El técnico fue claro y directo en su día cuando se le preguntó por qué no estaba en las últimas listas: “Porque el seleccionador no lo eligió”.