Cancún, 14 de septiembre .- Estefanía “Steffy” Aradillas, seleccionada mexicana de softbol que recién participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, cumplió su sueño de conocer a las “Diablitas” de Hondzonot.

En varios videos que subió en su cuenta destaca que las “Diablitas” juegan con su huipil y descalzas en una comunidad maya.

Asimismo, señala que llegó con su indumentaria deportiva de marca, pero que al igual que sus anfitrionas, vestiría la ropa típica de Yucatán.

En otro de los videos, se le ve jugando con las Diablitas así como gritando la porra del equipo.

“Ya estamos en Hondzonot, aquí cada detalle del pueblo y del equipo me lo va mostrar o no Fabi”, refiere al hablar con Fabiola May, capitana del equipo.