Al borde del llanto, Félix Torres se presentó –a pesar de no ser necesario– a la videoconferencia para señalar los insultos racistas que recibió sobre la cancha del estadio Alfonso Lastras. El defensor del Santos no reveló quién o quiénes lo insultaron, si fue alguien del plantel o cuerpo técnico del Atlético de San Luis.

“Quiero expresar algo sorpresivo que me llevé en el encuentro, en el cual fui expulsado, por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que pase esto en el futbol”, dijo el ecuatoriano.

“Como yo, que no tengo problemas con nadie y trato de llevarme con todos, del color que sea, y lo que pasó hoy no puede seguir pasando, me siento muy triste”. De acuerdo con el reportero de TUDN que estuvo sobre la cancha, un jugador del San Luis le llamó “negro feo”, sin especificar la identidad de este personaje.

“Me siento identificado como negro y amo mucho a mis compañeros porque me defienden. Dejo este mensaje para que no siga pasando esto en el futbol”. Compañeros y Alejandro Irarragorri ya utilizaron las redes sociales para manifestar su apoyo sobre Torres, quien no respondió preguntas de los medios conectados en la videoconferencia.

ASÍ EMPEZÓ TODO

En el video tomado desde un palco, se puede ver como el jugador ecuatoriano empujó a un balonero en el estadio Alfonso Lastras.

Félix Torres va hacia la banda para tomar el balón, pero lo arrebata y empuja al joven, lo cual provocó la furia de la banca del Atlético de San Luis. Torres fue expulsado del partido por esta acción al minuto 94.