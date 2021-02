Buenas noticias para los seguidores de Saúl Canelo Álvarez en toda América Latina. Es que su próxima pelea ante el turco Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami se podrá ver sin ningún tipo de costo extra, ya que se verá por ESPN Knockout el próximo 27 de febrero.

Canelo buscará defender sus títulos mundiales de peso súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), los cuales ganó el pasado 19 de diciembre al vencer por fallo unánime al británico Callum Smith.

A diferencia de lo que fue la pelea anterior, la cual no se pudo ver en toda América Latina, ESPN confirmó la transmisión EN VIVO de la cartelera de Canelo Álvarez ante Avni Yildirim para todos los países de Latinoamérica (excepto Brasil), donde también se destaca el combate entre el mexicano Julio César Martínez y el puertorriqueño McWilliams Arroyo por el cinturón mosca del CMB. Además, habrá hasta otras seis peleas previas más.

ESPN Knockout ya está haciendo promociones de la pelea entre el tapatío y el turco en todos los países de América Latina, por lo que deberás agendar el 27 de febrero a la noche para disfrutar de una gran velada de box con uno de los mejores libra por libra de la actualidad en acción.

El 27 de febrero 🔥 EN VIVO🔥 por #ESPNKnockOut PARA TODA LATINOAMÉRICA (excepto 🇧🇷) 🥊 Canelo Álvarez 👑 vs Avni Yildirim (Mundial Unificado WBC&WBA supermedio)

🥊 Julio César 'Rey' Martínez 👑 vs McWilliams Arroyo (Mundial WBC mosca)

🥊 Y más! ¡No se lo pierdan! pic.twitter.com/iIm1f5lwMM — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) February 7, 2021

¿Cómo es la cartelera de Canelo Álvarez vs Avni Yildirim?

Saúl Álvarez vs Avni Yildirim será la función principal de la cartelera del 27 de febrero en el Hard Rock Stadium, organizada por el Canelo Team y Matchroom Boxing de Eddie Hearn. Será por los títulos súper mediano del CMB y la AMB.

Julio César Martínez y McWillims Arroyo protagonizarán la pelea previa al Canelo por el título mosca del CMB. En tanto, habrá otros tres prospectos que pelearán antes: Diego Pacheco enfrentará a Rodolfo Gómez Jr. en la división de los súper mediano; Alexis Espino hará la propio ante Ashton Sykes por la misma categoría; y Marc Castro ante Raúl Corona será por el peso súper pluma.

La velada se completará con Zhilei Zhang vs Jerry Foster por el peso pesado, Aaron Aponte vs Harry Gigliotti por el peso súper ligero, y Keyshawn Davis vs Lester Brown por la división de los ligeros.