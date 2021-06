El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, admitió que no tuvo una calificación ideal en el Gran Premio de Francia de la F1 porque cometió un error. Este domingo saldrá cuarto.

“No fue una calificación ideal porque creo que bloquear la primera fila era posible, pero desafortunadamente cometí un error en mi última carrera de la Q3, lo que me costó bastante tiempo de vuelta. Íbamos en la dirección correcta y me sentía cómodo con el coche, pero en la curva 12 pasé por encima de los bordillos y la vuelta se acabó”, mencionó.

‘Checo’ señaló que está muy cerca Mercedes, pero desde la primera vuelta aplicará presión.

“El plan es sacar un par de posiciones de la línea y gestionar la carrera desde allí para intentar llevar a casa un 1-2 para el equipo. Creo que la carrera se reducirá al manejo de los neumáticos, así que espero poder superarlos en esa área, pero de cualquier manera será muy entretenido para los fanáticos y ahora estoy deseando que llegue mañana”, apuntó.

Su coequipero Max Verstappen, líder del Mundial, obtuvo la ‘pole position’ en el circuito Paul Ricard.

🗣 "My starts have been good so the plan is to get a couple of positions off the line and manage the race from there to try and bring home a 1-2 for the Team." @SChecoPerez on #FrenchGP qualifying 🇫🇷👉 https://t.co/l1aapVKtJc pic.twitter.com/HQmxOAcWOl

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 19, 2021