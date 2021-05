Este lunes la Real Federación Española de Futbol (RFEF) dio a conocer la lista de convocados para la Eurocopa 2020, misma que fue aplazada a causa de la pandemia del virus Covid-19 para este 2021.

Entre los 24 jugadores llamados, se destacó la ausencia de futbolistas del Real Madrid como Nacho Fernández y el capitán Sergio Ramos, cuyo lugar lo ocupará Laporte, en su primer llamado con España.

El director técnico ibérico, Luis Enrique, ante los cuestionamientos por la ausencia del central madridista, realizó una mención especial en la cual dio los motivos de la no convocatoria de Ramos.

El estratega señaló que Ramos no ha sido llamado para la Eurocopa 2020, pues desde hace algunos meses no se ha encontrado físicamente al 100%, e incluso se lo hizo saber en privado.

“Mención especial a Sergio Ramos, nuestro capitán, que he decidido que no venga porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas, ni ha podido entrenar con el grupo. Ayer por la noche se lo comuniqué, mantuve una conversación telefónica con él”.