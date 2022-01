La relación de 10 años del Tuca Ferretti con los Tigres no terminó en las mejores condiciones, pese a los cinco títulos que este vínculo le dejó a la institución, y este jueves el timonel se defendió de las acusaciones que lo han señalado de beneficiarse con dinero de la compra de jugadores junto a Miguel Ángel Garza, quien fuera Presidente durante algunos años de su gestión.

“Si alguna cosa yo hice mal que me demanden. Que digan. Que digan todas las pendejadas y que me demanden y si lo hacen que me lo comprueben”, dijo el entrenador en entrevista para el canal de Youtube del Burro van Rankin.