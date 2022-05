El asesor principal de la escudería Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, celebró que el mexicano Sergio ‘Checo‘ Pérez expresara su molestia, tanto en radio durante la carrera como al finalizar el Gran Premio de España, y señalara que no se le hacía justo ceder su posición en pista a Max Verstappen, su compañero de equipo.

El expiloto austriaco mencionó que es bueno que el mexicano se queje y busque explicaciones ante lo vivido este domingo, pues en dos ocasiones dejó pasar al nuevo líder del campeonato Max Verstappen.

“Si no se hubiera quejado, no sería un verdadero piloto. Es perfectamente entendible que no responda a la orden diciendo: ‘Sí, que me rebasen sin problemas’ y que hasta le salude desde el coche dando el paso. Es normal”, dijo Marko a ORF.

Sin embargo, Marko también mencionó que Checo no podía competir en la carrera con el neerlandés, pues este tenía un mejor ritmo de carrera y contaba con un neumático fresco.

“Estaba claro que Checo no habría podido terminar con ese juego de neumáticos si quería competir con Max“, expresó ante los medios de comunicación en el Circuito de Catalunya.

En el mismo tenor, Marko mencionó que contaron con un poco de suerte al tener el retiro de Charles Leclerc, pero fue contundente al recordar que muchos daban la competencia por terminada.

“Cuando teníamos un viaje libre y toda la potencia del motor, nuestros pilotos eran los más rápidos en el campo. Tuvimos suerte de que Leclerc se retirara, al igual que el incidente de Verstappen en la curva 4 debido a las ráfagas de viento”, declaró.

“Después de su segundo retiro [en el campeonato de Verstappen], todos ustedes dijeron que todo había terminado para nosotros. Yo dije en ese entonces que todavía nos quedaban muchas carreras y que devolveríamos el golpe”, comentó a Telegraaf.