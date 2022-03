Julio César Chávez no le da vueltas al asunto, al asegurar que él siempre será el mejor campeón mexicano de la historia, por encima de Saúl Álvarez.

El exboxeador respeta la exitosa trayectoria que está escribiendo el Canelo sobre los cuadriláteros, quien en la actualidad es considerado como el mejor boxeador libra por libra. Sin embargo, para Julio César ni esa condición le alcanza para ponerse en su posición como el número uno del país en la historia.

“¡Siempre voy a ser yo! Por más campeonatos que gane el Canelo, él va a ser su historia, pero siempre el mejor campeón mexicano voy a ser yo.

“Mientras no toque el cariño y el amor que me tiene México y a donde quiera que voy, no pasa nada. Él podrá ganar 5, 10 o 30 peleas y no pasa nada. Me da gusto que siga rompiendo récords, que siga haciendo historia; se lo ha ganado porque nadie le ha regalado nada”, mencionó Julio César Chávez en charla con Eduardo Lamazón.

El Gran Campeón Mexicano dejó su récord profesional en 107 triunfos, 6 derrotas y 2 empates, con 86 KOs. Fue Campeón Mundial Superpluma del CMB, Campeón Mundial Ligero de la AMB, CMB y The Ring, así como Superligero de la FIB.

Canelo Álvarez lleva un récord de 58-1-2, 39 KO’s. Es actualmente el monarca absoluto de los Supermedianos y el 7 de diciembre combatirá por el cetro Semipesado de la AMB ante el ruso Dmitry Bivol.