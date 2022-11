Durante la gira de la Selección Nacional de México en Girona, España, todo era risas, bromas, un buen ambiente… y de pronto todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. La horas previas al anuncio oficial de la lista definitiva hizo que todo se tornara en un ambiente sombrio, a grado tal de no permitir que los medios de comunicación grabaran ni la marcha de los jugadores de la puerta del hotel al camión rumbo al entrenamiento, como si fuera un secreto de estado.

Quizá llegó la hora en que los 26 jugadores elegidos sintieron el peso de la responsabilidad de dar lo mejor de su futbol en la próxima Copa del Mundo. El tiempo dirá si las elecciones que hizo el seleccionador Gerardo Martino fueron las atinadas y si el equipo lograra dar el salto de calidad que se espera. O de plano… no cayó bien el raro trato que revivió Diego Lainez, cortado de último momento, que no duró en la concentración ni 12 horas, antes de abandonar la disciplina del Tata, que se decantó por dejarlo fuera de la lista definitiva. Lo que está claro es que el ambiente en la Selección Nacional de México no parece el óptimo hacia Qatar 2022.

Al Tata Martino no le interesa el futuro de la Selección Nacional de México

Con la lista que se dio a conocer se notó que en los planes de Gerardo Martino no le interesa qué pueda pasar con la Selección Nacional de México después del Mundial de Qatar 2022, quizás sea porque no va a seguir al frente del proyecto; ningún jugador menor de 23 años está en su lista y se percibe que el futuro del Tricolor está por los suelos, ya que más de la mitad de los jugadores que estarían en el Mundial del 2026 tendrán muy poco rodaje y exigencia a nivel de Selección sin torneos importantes de por medio.

La verdad es que el Tata Martino nunca quiso a Diego Lainez

Desde el día uno de Gerardo Martino en la Selección Nacional de México dio muestras de que Diego Lainez no era de su gusto y que no le interesaba tenerlo o ayudar a su desarrollo futbolístico y nos dio varias señales. Vamos por partes: primero, siempre lo usó como un mal ejemplo para los jóvenes que quieren cumplir el deseo de ir a Europa, pues a su consideración Diego debió esperarse para aventurarse en el futbol de Europa. Después, lo dejó fuera de tres torneos durante su proceso. En la Copa Oro 2019 lo desechó y lo mandó con el Tri Sub-20 al Mundial de Polonia. Más tarde, en la Final Four de Nations League 2021, terminó metiendo a Diego solo porque Erick Gutiérrez se lesionó. Y para Qatar 2022 lo dejó fuera. ¡El destino de Lainez estaba clarísimo!

El Conejo Pérez, director deportivo en Cruz Azul, pero después de Qatar

En Cruz Azul la decisión ya está tomada: Óscar Pérez será el nuevo director deportivo, pero el anuncio aún no se ha realizado, porque la directiva esperarán a que el ex-portero regrese del Mundial de Qatar 2022, donde hará funciones de analista. El Conejo ya se había comprometido con una televisora estadounidense, junto a Carlos Hermosillo, por lo que no pudo cancelar dicho contrato y en Cruz Azul entendieron el tema. Es así que para evitar críticas, Cone irá a Qatar y a su regreso se unirá a los trabajos de la institución.