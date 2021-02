Michael Jordan ha sido uno de los empresarios que más ha sufrido la crisis de Wall Street por el fenómeno GameStop. Incluso esto ha incidido en pérdidas para su equipo de NBA, Charlotte Hornets, luego de que sus socios accionistas sufrieran las consecuencias de este desplome de la Bolsa.

El pasado 28 de enero Wall Street sufrió todo un fenómeno sin precedentes donde un grupo de usuarios del famoso foro Reddit lograron desmontar los planes de los gigantes de la Bolsa. Lo hicieron con la compra masiva de acciones de la empresa GameStop, cuya tendencia estaba siendo a la baja.

Esto produjo un fenómeno donde se calcula que las grandes empresas han tenido pérdidas por 1,600 millones de dólares. Una de las más afectadas fue el fondo de inversión Melvin Capital, que tuvo que pedir un rescate de 2,750 millones de dólares para no caer en bancarrota.

¿Dónde entra Micheal Jordan en toda esta crisis de Wall Street? Resulta que Jordan, como dueño de los Charlotte Hornets de la NBA, se asoció a Gabe Plotkin y Daniel Sundheim en 2019, quienes resultan ser dueños del fondo Melvin Capital.

Según reporta el portal Basketball Forever, “Jordan no podía haber elegido peor momento para asociarse con ellos como inversores en los Hornets. Plotkin y Sundheim están teniendo pérdidas catastróficas en esta guerra en Wall Street”.

