Rubén Omar Romano, entrenador argentino con gran historial en Liga MX, sufrió un infarto en la noche del lunes en Guadalajara. Fue trasladado a un hospital de la ciudad y operado de urgencia.

El periodista David Medrano de Récord y TV Azteca dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Romano fue intervenido del corazón y la operación tuvo éxito, por lo que su estado es estable, luego del gran susto.

Romano, de 62 años, no dirige a un equipo de fútbol desde 2018 cuando fue el entrenador de Atlas. Desde su salida de los Zorros, se ha dedicado a ser espectador, pero también a comentar partidos para algunos programas deportivos.

Exitosa la cirugía de corazón a la que fue sometido hace unas horas Rubén Omar Romano quien se emcuentra estable en recuperación. — david medrano felix (@medranoazteca) February 16, 2021

El infarto que sufrió el director técnico tendría gran relación con su vicio por el tabaco, muy conocido en el ambiente del fútbol. De hecho, algunos jugadores lo incentivaron a que lo deje con promesas de campeonato.

Tal es el caso del ‘Guty’ Estrada, quien le hizo prometer que si ganaban título con Santos Laguna dejaría de fumar. “Le decíamos, porque tenía algo en particular, que fumaba mucho, que si quedamos campeones él dejaba el cigarro y nos prometió que sí, cosa que era casi imposible, pero no, no se nos dio”, contó en una nota hace tiempo para Mediotiempo.

El historial de equipos que dirigió Rubén Omar Romano

Pese a ser argentino, toda la carrera como entrenador de Rubén Omar Romano la hizo en México. Empezó en 1998 dirigiendo al Atlético Celaya hasta el 2018 que entrenó al Atlas.

En medio, ha dirigido a Tecos UAG (2000-2001), Morelia (2002-2004 y 2012-2013), Pachuca (2004), Cruz Azul (2005), Atlas (2006-2007 y 2011), América (2008), Santos Laguna (20010-2011), Puebla (2013-2014) y Xolos de Tijuana (2015).