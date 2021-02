Este domingo, millones de personas estarán al tanto de lo que ocurra en el juego entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs.

Este es uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial, por lo que será necesario desplegar un gran operativo de seguridad.

Se estima que más de medio millón de agentes del DHS, del FBI y de la Policía de Tampa velen por la seguridad de los miles de aficionados que asistirán al Raymond James Stadium.

La fiscal general del estado de Florida, Ashley Moody, le pidió a las fuerzas de seguridad que estén muy atentos este fin de semana, pues aseguró que podría aumentar la trata de personas durante el Super Bowl LV.

I encourage all Floridians and those visiting Tampa for #SuperBowlLV to join our community partners in learning how to spot and stop #HumanTrafficking.

Learn the signs and how report human trafficking by visiting https://t.co/5cKgnvIYJd. pic.twitter.com/RmRcR0ZUUq

— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) February 5, 2021