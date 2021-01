Luka Doncic está llamado a ser uno de los candidatos al jugador más valioso de la presente temporada de la NBA. Sus grandes actuaciones le valen para ser un contendiente, aunque su equipo Dallas Mavericks no pase por el mejor momento. De todas maneras, puede presumir de superar un récord del mismísimo Michael Jordan. Se trata de la estadística de los triples-dobles.

Doncic fue figura de los Mavs, pero no le alcanzó para poder superar a los Chicago Bulls (precisamente, histórico equipo donde jugó MJ), que triunfaron por 117-101. Los números del base esloveno fueron 36 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias.

De esta manera, alcanzó su triple-doble número 29 en su historial en la NBA. Así dejó atrás los 28 que realizó Michael Jordan a lo largo de su carrera, aunque todavía le falta mucho para llegar al primer lugar que comanda Oscar Robertson con 150 triples-dobles. Eso sí, cuenta con una ventaja, sólo tiene 21 años.

Luka just passed Michael Jordan on the all-time triple-doubles list. pic.twitter.com/GRdbWE22B7

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 17, 2021