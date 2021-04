El pasado domingo se dieron a conocer los 12 clubes fundadores de la Superliga Europea, con la cual los grandes equipos del Viejo Continente, estarían buscando decirle adiós a los torneos de la UEFA, es decir la Champions League y la Europa League, para crear su propia competencia.

Hasta el momento quienes se despedirían del torneo son el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Milán e Inter de Milán.

Además aún quedan por confirmar tres más, más cinco que no serán fijos y estarían siendo invitados cada edición dependiendo a su rendimiento en sus respectivos torneos locales, de esta forma 20 de los equipos más importantes del mundo estarían en la Superliga Europea.

Ante esto la UEFA no permitiría a los equipos que se encuentren en el novel torneo, participar en la Champions League ni Europa League, así como los de la FIFA, como el Mundial de Clubes, abriendo las puertas a otros clubes que hasta antes de este cambio no tenían muchas oportunidades de clasificar a torneos internacionales.

Pero no sólo sería imposible debido a los bloqueos de UEFA, sino también porque los juegos de la Superliga, se estarían jugando entre semana, para evitar encimarse con los torneos locales.

Asimismo, también se buscaría que los jugadores pertenecientes a clubes de la Superliga, tampoco puedan participar con sus selecciones nacionales en competencias como la Eurocpa y la propia Copa del Mundo.

Es así que de los cuatro finalistas de la edición actual, solamente el París Saint-Germain estaría presente, mientras que de los clasificados a los octavos de final solo estarían 9 de los 16: Lazio, Bayern Múnich, PSG, Borussia M’Gladbach, Sevilla, Borussia Dortmund, Atalanta, Leipzig y Porto.

Aunque aún por anunciar tres equipos más de los fijos, instituciones como el Bayern y PSG, finalistas de la pasada edición de la Champions, podrían formar parte de la nueva Superliga Europea.