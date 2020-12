Miguel Herrera, técnico del América, contrario a su costumbre, se negó a dar la alineación de su equipo de cara al juego contra el Atlanta United, pero no es por ocultar un secreto de estado, sino porque tiene muchas bajas por Covid y otras circunstancias. “El Oso [Fernando González] no viene, Emilio Sánchez no viene, Mauro Lainez no viene, Henry Martín no viene y Federico Viñas no pudo entrenar, porque los resultados de sus exámenes llegaron hasta la tarde”.

Aparte de eso, tiene que lidiar con Roger Martínez y Andrés Ibargüen, quienes están concentrados con el equipo, pero la directiva ya no cuenta con ellos para el próximo torneo. “Todos los que están aquí tienen contrato, todos están metidos, conscientes de lo que se tiene que hacer.

Hablé con Roger e Ibargüen y están comprometidos, metidos y buscan hacer lo mejor; después seguir o no aquí, pues así es la carrera del futbolista. Hoy es momento de cerrar filas.

Los dos están muy bien, eso de salir no está en sus cabezas”. Herrera aclaró que no ha menospreciado la Liga de Campeones de la Concacaf: “Es el camino para ir al Mundial de Clubes, así que hay que ganarlo”.