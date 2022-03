Probablemente el hecho más violento en la historia de la Liga MX se suscitó la tarde de ayer en el estadio Corregidora, una campal que comenzó con una riña entre aficionados de Gallos, desató una golpiza brutal a varios seguidores del Atlas en la que de manera oficial se reportar dos personas graves en el hospital, pero de manera extra oficial se maneja que incluso hubo muertos en la casa de los Gallos.

Lo anterior provocó que toda actividad en el futbol mexicana sea suspendida este domingo, por lo que varios duelos de la primera división, así como de la Femenil y la Expansión serán pospuestos, ¿Qué partidos no se llevarán a cabo?

LIGA MX

Pumas vs Mazatlán

Pachuca vs Tigres

Xolos vs San Luis

LIGA MX FEMENIL

San Luis vs Puebla

LIGA EXPANSIÓN

Tlaxcala vs Leones Negros

Se desconoce el día en que se retomarán las actividades, por lo que este lunes podrían suspenderse cinco juegos más de los femenil, los cuales serían: Toluca vs Cruz Azul, Chivas vs Juárez, León vs Rayadas, Tigres vs Gallos y Santos vs América.

En cuanto a la varonil se espera que esta tarde se anuncien las medidas en contra de Gallos y Atlas, así como la fecha en la que el encuentro continuará su rumbo. Del mismo modo se espera que los juegos que se llevarían a cabo este domingo sean reprogramados a media semana.

La Liga MX informó que abrió una investigación, además asegura que independientemente de las sanciones a los clubes, se buscarán catigos penales a todos los involucrados. Por su parte la fiscalía del estado de Querétaro dio a conocer que también inició una carpeta por tentativa de homicidio, al momento se desconoce si hay personas detenidas.