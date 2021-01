Los Tigres no se van confiados al Mundial de Clubes, ni con la idea de que ya están clasificados a las semfinales del torneo internacional. Ricardo Ferretti, entrenador de los universitarios, subrayó que el club va con la humildad y concentración para enfrentarse ante Ulsan Hyundai, en los cuartos de final.

“No tenemos que menospreciar a nadie. En lo particular, veo una situación como de que ya ganamos y esto no es así. Tengo que hacerle pensar a mis jugadores que nosotros no menospreciamos a nadie, ni hacerlos menos o más. No puedo permitir que mis jugadores piensen que ya ganamos, debemos respetar”, comentó el brasileño, tras el empate 1-1 con el Necaxa.

Los felinos viajan este viernes a Qatar, para su debut en el Mundial de Clubes. El equipo regiomontano deja momentáneamente al Guardianes 2021, con siete puntos de 12 posibles.

“Nos vamos regular. El equipo vuelve a jugar bien [ante el Necaxa], pero nos faltó contundencia para llevarnos el triunfo”. Para el Tuca, los Tigres merecían ganar el encuentro, pero “el futbol es de lograr”.

Sobre las bajas de Nico López y Paco Vengas, al dar positivos por Covid-19, Ferretti explicó que “me deja preocupado por estos seres humanos y, naturalmente, hay que buscar que tengan el cuidado necesario por nuestra parte para que pronto estén en plena salud”.