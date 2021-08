Con anotaciones de Aristeguieta y del ‘Diente’ López, Puebla y Tigres dividieron unidades en el Cuauhtémoc tras empatar 1-1 en el marco de la jornada 4 del torneo Grita México Apertura 2021, partido que el cuadro felino terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Luis Rodríguez.

El cuadro de La Franja salió conectado los primeros minutos en busca del gol, el cual estuvieron cerca de conseguir tras un balón que fue rechazado y que encontró Diego de Buen fuera del área para sacar el disparo, sin embargo, Nahuel Guzmán evitó la caída de su marco mandando el esférico hacia tiro de esquina.

Minutos después, los dirigidos por Miguel Herrera se enchufaron en el partido y casi encuentran el tanto para irse al frente. Primero Nicolás López dejó ir una gran oportunidad tras cruzar demasiado un pase retrasado de Leo López cuando estaba solo ante la portería. Y después Carlos González no pudo aprovechar un gran balón filtrado ante la salida de Antony Silva.

Sobre el tiempo añadido de la primera mitad, el cuadro de la Angelópolis logró ponerse por delante en el marcador. Rafael Carioca cometió una falta dentro del área sobre Christian Tabó que el árbitro Jorge Isaac Rojas no dudó en señalar como penal.

Desde los once pasos Fernando Aristeguieta no perdonó a pesar del lance correcto de Guzmán, no obstante, el guardameta felino no alcanzó a tapar el zapatazo del delantero venezolano para anotar el 1-0 a favor de los locales.

Para la parte complementaria, los dirigidos por Nicolás Larcamón estuvieron cerca de aumentar la ventaja. El ‘Fideo’ Álvarez intentó sorprender a Nahuel con un disparo lejano que fue rechazado por el arquero, mientras que Aristeguieta tampoco pudo vencer a Guzmán en el contrarremate.

Momentos después, el ‘Diente’ López se sacudió la malaria tras el fallo del primer tiempo. El uruguayo aprovechó un recentro de Luis Quiñones para mandar el esférico al fondo de las redes y empatar el encuentro al 56’.

El Puebla perdonó el segundo tanto tras un recentro que fue cabeceado por Amaury Escoto dentro del área, sin embargo, Nahuel salió a tiempo para achicar y evitar el gol que le daba nuevamente la ventaja a La Franja.

Sobre la recta final del encuentro Tigres se quedó con un hombre menos tras la expulsión del ‘Chaka’ Rodríguez. El lateral derecho cometió falta para frenar el contragolpe, motivo por el cual el silbante le mostró la segunda tarjeta amarilla.

Fuente: Excelsior