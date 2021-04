Tijuana recibe este viernes 23 de abril a Necaxa en partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX. Aquí te contamos qué canal transmitirá en vivo este compromiso del torneo Guard1anes 2021.

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Los Xolos de Tijuana vienen de caer por 2-0 la pasada fecha frente a Chivas y en las cuatro jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene un encuentro ganado y perdió tres de ellos.

Necaxa por su parte, igualó 0-0 ante Querétaro en la jornada anterior y en los últimos partidos que disputó obtuvo una victoria y tres derrotas.

Cabe recordar que en las últimas cinco veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto de Tijuana acumuló dos victorias, mientras que los Rayos del Necaxa sumaron dos y en un partido terminaron igualados en el marcador.

El ahora equipo dirigido por Robert Dante Siboldi está en el décimo quinto puesto con 16 puntos y cuatro triunfos, mientras que el cuadro hidrocálido llegó a las 11 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo. El árbitro designado para el encuentro esta noche es Erick Miranda Galindo.

Aunque los Rayos no tienen más que jugarse este torneo, buscarán cerrar dignamente su participación y no acabar como último lugar del campeonato. Y es que Guillermo Vázquez no ha representado el cambio esperado tras la destitución del ‘Profe’ José Guadalupe Cruz hace unas jornadas.

Qué canal transmite Tijuana vs Necaxa:

México: 21:06 por FOX Sports

Estados Unidos: 19:06 PT/22:06 ET por FOX Sports 1 y FOX Deportes