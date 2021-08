A falta de un mes para el inicio de la temporada 2021 de la NFL, los campeones Tampa Bay Buccaneers jugarán su primer partido de pretemporada este sábado 14 de agosto frente a Cincinnati Bengals, con una interrogante: la presencia o no del quarterback de Tom Brady.

El entrenador en jefe de Tampa, Bruce Arians, fue cuestionado sobre la posibilidad de ver en acción al veterano jugador de 43 años, quien recientemente salió de una operación en su rodilla.

Arians confirmó que Tom Brady “jugará una o dos series ofensivas” ante los Bengals, en el Estadio Raymond James en Tampa (Florida), luego de conseguir el título de la pasada temporada de NFL en el Super Bowl ante Kansas City Chiefs.

A pesar de la presencia de Brady, el coach de los Buccaneers se mostró preocupado por la falta de generación de jugadas ofensivas, a tal punto que lanzó una fuerte crítica a sus jugadores por el desempeño en las prácticas.

“Creo que ha sido la peor práctica ofensiva que hemos tenido en los tres años que he estado aquí”, afirmó el entrenador de los Buccaneers. “Antes hacíamos que corrieran hasta más no poder, pero eso ya no funciona. Si ahora lo haces te envían a la cárcel”.